Fotoğrafı yansıtıldı... 'KeçiFest' sahnesinde Gülşen'e destek

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:07

Bu yıl 3’üncü defa gerçekleştirilen KeçiFest, ilk defa çadır konaklamalı olarak müzikseverlere ev sahipliği yaptı. KeçiFest, dün Efes-Selçuk'un Pamucak sahilinde on binlere kapılarını açtı. Festivale, eğlence ve festival yasaklarına sanatçıların kendi performanslarıyla verdiği tepkiler damga vurdu.

KeçiFest’te ana sahnede Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin, Batu Akdeniz ve Galiz sahne aldı. İkinci sahnede ise The Family Rock Project, Funkenstein, Tezgah ve Buket Tüzün Trio yer aldı.

"Biat değil inat" sloganıyla gerçekleştiren KeçiFest'in ana sahne performanslarında sanatçılar yasaklara tepki göstererek hukuksuzcu tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek verdiler. Moğollar Grubu, sahnesine şarkıcı Gülşen’in fotoğrafını yansıttı, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganını kullandı.