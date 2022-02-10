ABD’den RTÜK tepkisi: Uyarmaya devam ediyoruz

10 Şubat 2022 Perşembe, 23:55

ABD Dışişleri Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Amerika’nın Sesi (VOA) dahil üç uluslararası medya kuruluşunun Türkçe internet sitelerine, lisans başvurusu yapma şartı getirmesi sonrasında Türkiye’ye basın özgürlüğünü güvence altına alma çağrısını tekrarladı.

VOA Türkçe'den Dilge Timoçin'in haberine göre, bilgi veren bir bakanlık sözcüsü, RTÜK ile ilgili gelişmelerden haberdar olduklarını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yazılı açıklamasında, ‘’Türkiye'deki basın özgürlüklerine ilişkin endişelerimiz ayrıntılı kanıtlara dayanıyor. Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması ve bunu güvence altına alması için uyarmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 9 Şubat’ta, VOA, Deutsche Welle ve Euronews’un Türkçe yayın bölümlerinin lisans başvurusu yapması, aksi takdirde internet yayınlarının engellenmesi için mahkemeye başvuru yapma kararı almıştı.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada RTÜK kararının 7 ila 10 gün içinde kurulun internet sitesinde yayınlanacağını, bunun ardından yayıncı kuruluşların lisans başvurusunda bulunması için tanınan 72 saatlik sürenin başlayacağını söylemişti.

Uslu telefonda yaptığı açıklamada, sansür eleştirilerini reddetmiş ve kararın teknik kriterlerin bir parçası olduğunu kaydetmişti.

VOA VPN MESAJI VERMİŞTİ

Öte yandan Amerika’nın Sesi (VOA) de bir açıklama yaparak, RTÜK'ün VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartı getirdiğinden haberdar olduklarını belirtmişti. Yazılı açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak engellerse, VOA, Türkçe konuşan hedef kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir’’ denilmişti.

VOA, Türk hükümetinin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine dikkat çekmişti.

2018 yılı Mart ayında çıkan kanuni düzenleme ve daha sonra 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan genişletilmiş ‘‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’’ RTÜK’e internet ortamını denetleme yetkisi veriyor.