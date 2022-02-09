RTÜK, Ayşenur Arslan'ın sözlerine inceleme başlattı

Son dakika gelişmesi... RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ayşenur Arslan'ın Halil Falyalı cinayetine ilişkin Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 23:24
RTÜK, Ayşenur Arslan'ın sözlerine inceleme başlattı
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ayşenur Arslan'ın yaptığı Medya Mahallesi programında Arslan'ın sözleri hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.

Halil Falyalı cinayeti sonrası değerlendirmelere bulunan Ayşenur Arslan, ''Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' demişti.


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