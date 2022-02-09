RTÜK, Ayşenur Arslan'ın sözlerine inceleme başlattı
Son dakika gelişmesi... RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ayşenur Arslan'ın Halil Falyalı cinayetine ilişkin Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ayşenur Arslan'ın yaptığı Medya Mahallesi programında Arslan'ın sözleri hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.
Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır. pic.twitter.com/Gmt3xzeqrx— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 9, 2022
Halil Falyalı cinayeti sonrası değerlendirmelere bulunan Ayşenur Arslan, ''Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' demişti.
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