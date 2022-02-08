TRT dizisinde tepki çeken sahne: İzleyiciler RTÜK'e çağrı yaptı

08 Şubat 2022 Salı, 12:57

Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı ve TRT 1'de ekrana gelen 'Alpslan Büyük Selçuklu' dizisi, 7 Şubat akşam 12. bölümle ekrana geldi. Dizideki bir sahne ise izleyicileri kızdırdı.

KESİK BAŞ SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Dizide Alparslan rolüne hayat veren Barış Arduç, bir sahnede tartışma yaşıyordu. Düşmanı yakalayan Alparslan, kestiği başı da yanında getirirken ortaya atıyordu. Dizide kesik başın açık bir şekilde ekrana getirilmesi ise tepkilere neden oldu.

İZLEYİCİLER RTÜK'E ÇAĞRI YAPTI

7 yaş ve üzerinin izleyebileceği söylenen dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı sahnenin uygunsuz olduğunu ve RTÜK'ün gerekli işlemleri yapması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İşte dizi için yapılan yorumlardan bazıları...