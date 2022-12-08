ABD'den Sıtkı Ayan için yaptırım kararı

08 Aralık 2022 Perşembe, 23:35

ABD Hazine Bakanlığı, Sıtkı Ayan'ı ve şirketlerini, İran Devrim Muhafızları adına petrol satışına aracılık etmek ve kara para aklamak suçlamalarıyla yaptırım listesine aldığını duyurdu. Listede Ayan'ın yanı sıra Bahaddin Ayan, Kasım Öztaş, Mustafa Ömer Kaptan ve Murat Teke ile bu kişilerle ilişkili şirketlerin adı da yer aldı. Söz konusu kişilerin yaptırım listesine alınma sebebinin ise ABD'nin terör örgütü listesinde yer alan İran bağlantılı örgütlere destek verilmesi olduğu belirtildi.

"ERDOĞAN'IN PARASINI YURT DIŞINDAKİ ŞİRKETLERE AKTARIYOR"

Sıtkı Ayan daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddialarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ticari ilişkileri üzerinden gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu, Ayan'ın Erdoğan'ın paralarını yurt dışındaki şirketlere aktardığını söylemişti.

PEKER'İN İDDİALARI...

Ayrıca suç örgütü lideri Sedat Peker, videolarında Sıtkı Ayan ile Erdoğan arasında bağlantı olduğu iddialarında bulunmuştu.

SITKI AYAN KİMDİR?

Sıtkı Ayan adını ilk kez İran ve Türkmen doğalgazının Avrupa’ya taşınmasıyla ilgili projede duyurdu. Wikileaks belgelerinde de adı geçen Sıtkı Ayan, 2008'de yapılan anlaşmayla da ekonomi dünyasında da ilgi çekti.

Sıtkı Ayan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları başlamadan bir gün önce, 16 Aralık'ta AKP hükmetinin verdiği cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci yatırım teşvikini alan ve o dönem 11.5 milyar liraya İran doğalgazını Almanya'ya taşıyacak bir petrol boru hattı inşa edeceğini duyuran iş insanı.

"KUCAĞIMIZA DÜŞECEKLER..."

Fakat Sıtkı Ayan isminin meşhur olması Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediği "Kucağımıza düşecekler" lafından sonra gerçekleşti. Yayımlanan tapelerde Erdoğan, Ayan'ın verdiği 10 milyon doları yeterli bulmadığı için bu cümleyi kullanıyordu.

İLAHİYAT OKUDU PETROL İŞİNE GİRDİ

Cumhuriyet gazetesinin 14 Şubat 2014'teki sayısında Pelin Ünker imzalı haberde Sıtkı Ayan şöyle haberleştirilmişti:

Sivas’ın Gölova beldesinde doğup büyüyen Sıtkı Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Mesleğini icra yerine petrol işine girdi. Ayan’ın, İran ve Sudan’da petrol ve doğalgaz sahalarıyla ilgili yatırımları da bulunuyor.

AKP'NİN İRAN'DAKİ YILDIZI

WikiLeaks belgelerine göre ABD Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen kripto, Başbakan Erdoğan’ın İran’daki etkinliğini ve ilişkisini ortaya koyuyordu. ABD elçiliğinin belgesinde, 22 Şubat’ta Türk gazetelerinde İran ile Türkiye arasında müşterek bir yatırım projesi imzalandığı ve buna göre kurulacak olan yeni bir doğalgaz boru hattının, İran gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacağı belirtiliyordu. Bu yatırım işbirliği ise 2007 ve 2008 yıllarında imzalanan ilk anlaşmalara istinaden yapılacaktı.

ABD Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Dale Eppler, söz konusu işbirliği konusunda daha derin bilgi edinmek amacıyla BOTAŞ Başkanı Saltuk Düzyol’a başvurmuştu. Ancak Düzyol, şirketinin bu projeyle ilintili olmadığını ve projenin özel bir şirkete verildiğini belirtmişti.

Sonuç olarak söz konusu İran projesindeki özel şirketin Som Petrol AŞ olduğu belli olmuş ve şirketin Sıtkı Ayan sahipliğinde olduğu anlaşılmıştı. Som Petrol, 22 Temmuz 2010’da İran ile 1 milyar Avro’luk boru hattı inşası anlaşması yapmıştı. Şu anda şirketin İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarında 10 milyon lira sermayesi görünüyor. Ancak şirketin merkezinin Londra’da olduğu ve sermayesinin de milyar dolarları bulduğu ifade ediliyor.

Sıtkı Ayan’ın geçmişte yönetim kurulu üyesi olduğu şirketler şöyle:

Som Petrol, Tay Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Aktau Petrol Ticaret AŞ, Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ, Somas Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, SMS Gemi İnşa Sanayi AŞ, Turang Transit, Bylan Uluslararası Ticaret ve Gayrimenkul Sanayi AŞ, Emas Doğal Gaz Sanayi, Anatolian Uluslararası Enerji Yatırım, MS Uluslararası Enerji Yatırım, TRG Petrol Ticaret, CTAT Gıda ve Sağlık Ürünleri, Som Overseas Petroleum, ASB Grup Enerji, ASL Enerji, Perlite İnşaat, Aska Enerji.