ABD'li kardeşlerin babalık davasında karar verildi!
ABD'li Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson'ın, İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları oldukları iddiasıyla açtıkları davada karar çıktı. Mahkeme, iki kardeşin babalarının Kasım Pırlant olduğuna dair nüfusa kayıt edilmesine karar verdi.
ABD’li 1981 doğumlu Candice Jackson ile 1985 doğumlu Kevin Henry Jackson'ın başvurusu sonrası, İzmir 13. Aile Mahkemesi’nde görülen davada hakim dosyayı karara bağladı.
Hakim, Jackson kardeşlerin babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.
Öte yandan, daha önce Kasım Pırlant'ın vasiyetinin iptali için dava açan kardeşlerin, Pırlant'ın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve emlak sektöründeki yatırımlarını İzmir'de alışveriş merkezleri ve otel yatırımlarıyla sürdüren Pırlant, geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
ABD'de yaşayan Candice Jackson ile kardeşi Henry Kevin Jackson, babalarının Kasım Pırlant olduğu iddiasıyla "babalığın hükmen tayini" için 2018'de dava açmıştı. Kardeşler, bu süreçte İzmir'e gelerek Kasım Pırlant ile de görüşmüşlerdi.
Dava kapsamında baba ve davacılardan alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelenmiş, test sonucunda Jackson kardeşlerin Pırlant ile yüzde 99,9 oranında DNA uyumunun bulunduğu tespit edilmişti.
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