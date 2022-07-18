ABD’li TV programcısı ‘Açım’ diyen yurttaşa ‘Tanıştığıma memnun oldum’ dedi...
Mendil satan yurttaşla konuşan turist, “Adın ne?” diye sordu. Yurttaş elindeki mendili satmaya çalışarak, “Açım” deyince turist yurttaşın adını “Açım” sandı.
Antalya’da gerçekleşen olay için CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, “20 yıllık AKP iktidarının yurttaşı sürüklediği sefaletin resmidir” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Serdar Sarıkaya ise istenmesi halinde ihtiyaç sahiplerine yardım edildiğini ancak bu durumda “Açım” diyen yurttaşa ulaşmak için gerekli çalışmayı başlattıklarını ifade etti.
ABD’li TV programcısı Eureka O’Hara Türkiye’ye geldi. O’Hara sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, mendil satan yurttaşla konuştuğu görüldü. O’hara, yurttaşa İngilizce “Adın ne?” diye sordu. Yurttaş ise elindeki mendili göstererek, “Açım” dedi. O’Hara, yurttaşın adını “Açım” sanarak ingilizce “Tanıştığıma memnun oldum” dedi.
Sosyal medyada paylaşılan video yurttaşların tepkisine neden oldu. Olaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan ilgililer yurttaşa ulaşmak için gerekli çalışmanın yapılacağı sözünü verdi.
‘YURTTAŞI TANIYAN ESNAF BİLGİLENDİRİLDİ’
CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, “CHP’li belediyelerin mevcut aşevleri var. Yurttaşlarımız oradan yemeklerini temin edebiliyor. İhtiyaç sahibi yurttaşların evlerine de yemek gönderiliyor. Sokakta kalan yurttaşlar için de Büyükşehir Belediyesi kalacak yer sağlıyor. Buradaki olay aslında 20 yıllık AKP iktidarının yurttaşı sürüklediği sefaletin resmidir. O yurttaşımıza ulaşmak için ilgili birimleri bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Serdar Sarıkaya ise “Biz yurttaşa hem barınma hem gıda yardımında bulunuyoruz. Ancak yurttaşın bunu talep etmesi ve Antalya ikametgâhı olması gerekiyor kanunen yardım edebilmemiz için. Biz konu hakkında üzerimize düşeni yapacağız, o yurttaşımıza ulaşmaya çalışacağız” dedi.
Sarıkaya, yurttaşın tekrar görülmesi durumunda yardım almak için nereye başvuracağı, Sosyal Yardım Şubesi’yle nasıl iletişime geçeceği konusunda yurttaşı tanıyan çevredeki esnafın bilgilendirildiğini belirtti.
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