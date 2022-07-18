Yurttaş artan fiyatlarla tıraşı bırakırken esnaf maliyetler sebebiyle yüzde 25 zam istedi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Orta kesim muhitlerde geçtiğimiz yıl 40-50 liraya yapılabilen saç sakal tıraşı bu yıl 100 liraya çıktı. İstanbul Berberler Odası’nın fiyat tarifesi ise bir yılda ortalama yüzde 50 artmıştı. Bu artışın enflasyon karşısında eridiğini söyleyen oda başkanı Şükrü Akyüz, yılın kalanı için yüzde 25 daha zam istediklerini söyledi. Esnaf ise, bu artışı fiyatlarına yansıtamadıklarını mevcut fiyatlarla bile işlerinin azaldığını söylüyor.

BAYRAM TIRAŞINI UNUTTUK

Maliyetindeki artıştan dolayı fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını belirten Üsküdar’lı berber işletmecisi Reis Uşun, birçok müşterisinin özellikle sakal tıraşını evde yapmaya başladığını söyledi. Geçtiğimiz yıl 50 liraya saç-sakal tıraşı yaptıklarını söyleyen Uşun, bu yıl fiyatı 90 liraya çıkarmak zorunda kaldıklarını belirtti. Uşun, buna karşın yaşadığı müşteri kaybını şöyle anlattı: “Geçen yıl günde ortalama 20-25 müşteri geliyordu şimdi 10-15’e düştü. Herkes fiyatlardan dertli, ama biz de zam yapmak zorundaydık. Geçen yıl 80 liraya aldığımız kağıt havlu bu yıl 165 lira oldu. 280 lira gelen elektrik faturamız 580 lira oldu.” Bayram öncesi bir yoğunluk yaşadıklarını da söyleyen Uşun şöyle konuştu: “Ama eski bayramlar gibi değil. İnsanlar bir yere gidemedi ki tatile, herkes evinde oturdu. Doğal olarak tıraşa da gelmedi. İnsanlar her şeyden tasarruf etmek zorunda kaldı. Ayda bir kere tıraşa gelen adam iki ayda bir geliyor artık. Veya makine almış sakal tıraşını kendisi oluyor mesela. Ya da daha ucuz bir berber buluyor hijyeni vs önemsemeyip oraya gidiyor.”

PAZARLIK DÖNEMİ BAŞLADI

Beyoğlu’nda erkek kuaförü işleten İlkay Kurt da müşteri sayısının en az yüzde 30 azaldığını belirterek, “Kuaförde saç sakal yıkamak lüks oldu zaten artık herkes evinde yapıyor onu. Zaten pandemide devlet kredi verip borçlandırdı esnafı. Pandemi sornası da insanlar hijyen sebebiyle belli bir süre gelmedi. Şimdi de fiyatlardan dolayı gelmiyorlar” dedi. Yurttaşların 50 liralık tıraş parası için pazarlık yaptığını söyleyen Kurt, “40 senelik esnafım. Ben bu sene köyüme bile gidemedim. Zam yapmadık müşteri kaçmasın diye hala 50 liraya hizmet veriyoruz. Bu 50 lira için bile pazarlık yapıyor insanlar, fiyat çok geliyor kapıdan dönüyorlar” diye konuştu.

"MEVCUT TARİFEMİZ ENFLASYONA YENİLDİ"

Müşteri sayısında azalma olmadığını söyleyen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ise, müşterilerin gelme sıklığında azalma olduğunu belirtti. Tıraşın zaruri ihtiyaç olduğunu ve insanların vazgeçemeyeceğini söyleyen Akyüz, maliyetlerden yakınarak yüzde 25 zamlı yeni tarife için başvuruda bulunduklarını belirtti. Akyüz şöyle konuştu: “Piyasalar malum, ekonomideki krizden herkes ne kadar etkilendiyse biz de o kadar etkilendik. Özellikle enerji ve kira zammı belimizi büktü. Mülk sahipleri kota falan dinlemiyor. Devletin acilen kalıcı bir çözüm bulması gerek. 2022 ücret tarifemiz yılın ortasında enflasyona yenildi, biz de yüzde 25 zamlı yeni tarife için başvuruda bulunduk, esnafımızı mağdur etmeyecek bir sonuç bekliyoruz.”