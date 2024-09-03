ABD'li yetkililer Ahu Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı
Ünlü sanatçı Ahu Tuğba'nın cenazesinin İstanbul'a nakli konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililerin Tuğba'nın ölümünü, 'şüpheli ölüm' kategorisine alması nedeniyle nakil işlemleri, uçuş prosedürüne takıldı. İşte ayrıntılar...
KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu.
Aynı duyuruya göre; Ahu Tuğba için perşembe günü AKM'de bir tören düzenlenecek, cenazesi Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti.
Habertürk'ün aktardığına göre; ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alabilir.
ABD "ŞÜPHELİ ÖLÜM" DEDİ
ABD'li yetkililer, Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı.
İnceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor.
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