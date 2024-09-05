Abdülatif Şener'in oğlu hakkında iddianame kabul edildi

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şener, 24 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 14:04
Abdülatif Şener'in oğlu hakkında iddianame kabul edildi
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Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti.

Leyla Çetiner, hayatını kaybetti. Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alındı. Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözetim altına alınmasına karar verildi. Gözlem süresinde hazırlanan raporda Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve işlediği iddia edilen suç ile ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi. Şener, 29 Ağustos’ta tutuklandı.

Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede Bedirhan Şener'in ‘üst soya karşı kasten öldürme’, ‘üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapsi istendi. Düzenlenen iddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şener 24 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.


Etiketler: #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #Bedirhan Şener #abdülatif şener

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