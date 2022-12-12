Abdulkadir Karaduman'dan AKP'lilere bütçe eleştirisi: Bu, epistemolojik bir kopuş değil, ontolojik bir yok oluştur

12 Aralık 2022 Pazartesi, 23:44

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor. Genel Kurul’da söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 2023 bütçesini şöyle eleştirdi:

“Bir gün aracı arızalanan, arabasını sanayiye götürür. Usta bunun neyini tamir edeceğini söyleyince şoför der ki ‘Aracın kornası dışında her yerinden ses geliyor’ der. Bugün 2023 yılı bütçesi ile ilgili söyleyeceğimiz şey, kornası dışında her yerinden ses gelen arabanın misalidir. Biz bunları söyleyince bize kızıyorsunuz. Ancak bize değil, sizi bu bütçeye ‘evet’ demek zorunda bırakanlara kızmanız, edata feryat etmeniz gerekir. Ama etmiyorsunuz. İşte bu, epistemolojik bir kopuş değil, ontolojik bir yok oluş, gerçeklerken kopuştur. Canhıraş savunduğunuz bütçe ile insanımıza hizmet etmeniz mümkün değildir. Bu bütçe; üretim, istihdam, kalkınma ve yatırım bütçesi değil. Faiz, vergi, rant ve borçlanma bütçesidir.”

Karaduman, faize ayrıla kaynağa dikkat çekerek, “Yüzde 86’sı vergilerden oluşan 660 milyar liralık açığın olduğu, faize 565 milyar, tarıma 54 milyar, yatırıma ise sadece 472 milyar lira kaynak ayrılan bütçe ile Allah aşkına nasıl hizmet edeceksiniz? Faize ayrılan bu kaynak, 16 bakanlığa ayrılan bütçenin tamamından daha fazladır. Hiç şüphe yok ki yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Yıllara göre bütçeden faize ayırdığınız kaynak, 2002’den 2023’e 11 kat artarak 565 milyar lira seviyesine çıkmıştır” diye konuştu.