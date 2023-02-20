Abdullah Öcalan'ın avukatlarının 'terör örgütü üyeliği'nden yargılandıkları davada mütalaa

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:55

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:07

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "sanıkların avukat-müvekkil ilişkisi adı altında, Öcalan'ın örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları ve mesajları ilettikleri" ifade edildi. Mütalaada, "sanıkların Öcalan'ın savunmasını yapmak adına terör örgütü faaliyetlerine tahsis edilen Asrın Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri, bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında terör örgütü faaliyetlerine devam ettikleri" öne sürüldü.

Sanıklardan 4'ünün "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istenirken, diğer 4 sanığın yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca, Suat Eren'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Önderlik Komitesi içerisinde yer aldıkları, İmralı'da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde avukatlığını üstlendikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin avukat-müvekkil ilişkisi adı altında Öcalan'ın PKK'nin dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları, mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri, Öcalan'ın savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukatla birlikte Taksim'deki Asrın Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri, bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri de kaydedildi. 8 şüphelinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

