Abdullah Öcalan'ın çağrısı: IKBY Başkanı Barzani'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 19:38

Güncelleme: 27.02.2025 - 19:38

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” mesajı DEM Partili İmralı heyeti tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Öcalan'ın çağrısının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barzani çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Barzani'nin açıklaması özetle şu şekilde:

"PKK'yi bu çağrıya uymaya ve uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz. Şüphesiz barışçıl, medeni, demokratik mücadele zamanıdır. Böylece daha iyi sonuçlar elde edilecektir."

"Biz Kürdistan Bölgesi olarak barış sürecine desteğimiz tam ve sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız."

"İktidara gelmesinden bu yana net bir vizyonla barış için çalışan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti yönetiminin rolüne saygı duyuyor ve takdir ediyoruz."

"Bundan sonraki aşamanın, Türkiye'deki diğer tarafların da katılımı ve dayanışmasıyla başarılı bir barış ve çözüm aşaması olmasını, ülkede ve tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını temenni ediyoruz."