Abdurrahman Dilipak'tan 'dolar' yorumu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:22

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dilipak, Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybı üzerine "Dolar 12, Euro 13 bariyerini aştı. Umarım bir çözüm yolu bulmuşlardır" dedi.

Dövizin artışı üzerine, "Bu doları çıkaran da düşüren de Allah'tır! Her şey Allah'ın iradesi içindedir" diyen Dilipak, "Biz Onun rızasına yönelmemiz gerek. Yoksa ABD'ye de, İsraile de, Şi'ye de, Elon Musk'a da o şeyleri yaptıran Allahtır" dedi.

Dilipak açıklamasının devamında, "Müslümanın görevi, haksızlığa zulme sömürüye karşı çıkmak ve Allahın rızasına yönelmektir. Ya Rab, bize hakkı hak, batılı batıl göster, Hakda toplanmamızı nasib et. Keşke hepimiz dini konularda daha hassas olsak ve bu konuları politik tartışmalara alet etmesek" ifadelerini kullandı.