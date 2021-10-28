Abdurrahman Dilipak'tan kendi mahallesine: İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor

28 Ekim 2021 Perşembe, 13:04

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "İnsanlar bize bakıp dinden soğuyorlar" dedi.

Dilipak bugünkü, "Tereddi ve ihtida" başlıklı yazısında, makam ve servet sahibi olanların eski dostlarını unuttuğunu ifade etti.

“Suudi hanedanının haline bakın, ya da BAE emirliğinde yaşananlara, Mısır’da yaşananlara bakın. Bizdeki birilerinin haline bakın. O kibir abidesi" diyen Dilipak, "İnsanlar bize bakıp dinden soğuyorlar, din karşıtı oluyorsa kime ne diyebilirsiniz ki!" ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Suudi hanedanının haline bakın, ya da BAE emirliğinde yaşananlara, Mısır’da yaşananlara bakın. Bizdeki birilerinin haline bakın. O kibir abidesi (!), saltanat sahipleri karşısında ilim, hikmet ve tevazu sahibi, 'suratı kurumuş kara üzüm misali bir zenci' benim için daha değerli olacaktır, Resulullahın buyurduğu gibi. Bilad-ı İslam’da mektepler, dünden bugüne kademe kademe nesillerin kalplerini ve beyinlerini viraneye çevirdi. Ve dediler ki, 'cehaletin bu kadarı ancak eğitimle mümkündür'. Ve onlar makam ve servet sahibi oldular. Eski dostlarını unuttular.

El Emin de değiliz. İnsanlar bize bakıp dinden soğuyorlar, din karşıtı oluyorsa kime ne diyebilirsiniz ki! Bazan düşünüyorum, biz bizim politikacılara, gazetecilere, STK temsilcilerine laf anlatacağız diye çırpınacağımıza, Firavun sarayında Musalar, Harunlar, Yuşalar, Asiyeler, Haacer’ler aramaya mı koyulsak?

Yok! Çünkü bizim kardeşlerimiz Yusuf’ları kuyuya atmaya çalışıyorlar sanki. Aşı olmayanları, köpek gibi sokakta yakalayıp aşılamaktan, aşı, PCR olmayan, maske takmayanları camiye bile almak istemiyorlar, okullardan, toplu taşıma araçlarından dışlıyorlar. Menfaat ve korkuları gözlerini kör etmiş sanki.

Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar. Akletmiyorlar. 'Biz ıslah edicileriz' diyorlar ama, bozgunculuk yapıyorlar."