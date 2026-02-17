Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.02.2026 16:08:00
Ablasını bıçakla rehin aldı, yakalanacağını anlayınca kendini tuvalete kilitledi!

Bursa'da 17 yaşındaki kardeşi Ö.S. tarafından evde rehin alınan L.S. adlı kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ö.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle ablası L.S.'yi bıçakla rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ö.S.'yi ikna etmek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, sonuç alınamaması üzerine kapıyı koçbaşıyla kırarak daireye girdi.

L.S.'yi kurtaran ekipler, kendisini tuvalete kilitleyen Ö.S.'yi de uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Gözaltına alınan Ö.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Konular: #Bursa #rehin #abla

