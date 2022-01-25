Ablasını öldürmüştü, korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
Diyarbakır'da 25 yaşındaki Sultan T., 20 yaşındaki erkek kardeşi M.B.F tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan M.B.F'nin ifadesi ise cinayetin detaylarını ortaya çıkardı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli M.B.F. (20), bilinmeyen nedenle bekar olan ablası Sultan T. (25) ile tartıştı.
Çıkan tartışma sırasında M.B.F., ablası Sultan T.'nin boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken Sultan T., yere düştü. Ablasının yerde hareketsiz yattığını gören M.B.F., evden ayrıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
10 Nisan Polis Merkezi'ne giden M.B.F., ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyledi. M.B.F.'nin sözleri üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler yerde hareketsiz yatan Sultan T.'yi gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sultan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan T.'nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"ARTIK DAYANAMADIM ÖLDÜRDÜM"
Ablası Sultan T. 'yi öldürmekten gözaltına alınan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li ismin aldığı kamu ihalesi sayısı pes dedirtti!
- 'Erdoğan, Albayrak ve AKP yöneticileri işin içinde'
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saray'a çok sert tepki
- Trendyol emekçileri kontak kapattı, destek yağdı
- Burak Elmas'tan dikkat çekici açıklamalar
- Karda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro ödenecek
- Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
- ABD Temyiz Mahkemesi'nden El Chapo'ya kötü haber
- Trabzonspor üç futbolcuyu daha renklerine bağladı
- Rapor ortaya çıkardı, anne baba gözaltına alındı