Ablasını öldürmüştü, korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Diyarbakır'da 25 yaşındaki Sultan T., 20 yaşındaki erkek kardeşi M.B.F tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan M.B.F'nin ifadesi ise cinayetin detaylarını ortaya çıkardı.

(DHA)
25 Ocak 2022 Salı, 22:35
Ablasını öldürmüştü, korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli M.B.F. (20), bilinmeyen nedenle bekar olan ablası Sultan T. (25) ile tartıştı.

Çıkan tartışma sırasında M.B.F., ablası Sultan T.'nin boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken Sultan T., yere düştü. Ablasının yerde hareketsiz yattığını gören M.B.F., evden ayrıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

10 Nisan Polis Merkezi'ne giden M.B.F., ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyledi. M.B.F.'nin sözleri üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler yerde hareketsiz yatan Sultan T.'yi gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sultan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan T.'nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"ARTIK DAYANAMADIM ÖLDÜRDÜM"

Ablası Sultan T. 'yi öldürmekten gözaltına alınan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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