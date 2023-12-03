'Aç kalan köpekler birbirlerini yedi' iddiası! İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediyeye ait barınakta bazı köpeklerin öldüğü, bazılarının açlıktan bitkin düştüğü, aç kalanların da ölen hemcinslerini yediği iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 14:17
'Aç kalan köpekler birbirlerini yedi' iddiası! İnceleme başlatıldı
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Dinar Belediyesi'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bir grup hayvansever tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Çok sayıda köpeğin öldüğü, aç kalan diğer köpeklerin de ölen hemcinslerinden bazılarını parçalayıp, yediği görüntüler, tepkiye neden oldu.

Aralarında yavruların da bulunduğu birden fazla köpeğin öldüğü, birçoğunun açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü görüntülere yansıdı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Dinar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada belediyemize ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve katliam yapıldığı iddiaları hususunda gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. 


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