Hayvanları kullanarak dolandıranlar ne olacak?

01 Aralık 2023 Cuma

Günlerdir ponzi yani yatırımcılara yüksek getiri vaat edilen yatırım dolandırıcılıkları konuşuluyor. Birtakım ünlüler, sosyal medya fenomenleri, bankacılar, futbolcular ve Azerbaycanlı diplomatlar arasındaki ilişkiler ortaya döküldü. Çok parası olanlar, daha çok kazanmak için sahte fonlara para yatırmış, dolandırıldıkları ortaya çıkınca şimdi paralarının peşine düşmüşler.

Elbette ilgili kurumlar kimseyi kayırmadan tüm suçluları bulup cezalandırmalı. Fakat bir de milyoner olmayan sıradan vatandaşların vicdanını ve iyi niyetini sömürerek dolandırıcılık yapanlar var. Onlar kandırdıkları insanlardan bir seferde çok büyük miktarda para almıyor, bağış adı altında çok sayıda bağışçıdan topladıkları paralarla zamana yayarak vurgun yapıyorlar.

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Daha önce de yazdığım gibi bu tür dolandırıcılık hayvan hakları alanında çok yaygın.

Birçok kişi ya da oluşum, yardım toplama hakkı olmasa da sosyal medyada hesap açıp önce çok sayıda takipçi ediniyor ya da daha doğrusu sahte takipçi satın alıyor ki önemli bir hesap gibi görünsün, kötü durumdaki hayvanların videolarını paylaşıp onları tedavi ettireceğini vaat ediyor, ünlülerden destek videoları paylaşıyor ki onların da hayranları kendilerine güvensin, sonra şahsi banka hesabının IBAN numarasını paylaşıyor.

Videolarda görünen kötü durumdaki hayvanlara ne olduğu bilinmiyor, hatta arananların bazıları bulunamıyor, kimi durumda bir hayvanı ısrarla soran olursa “Tedaviye başladık ama öldü” deniyor ve “bağış” adı altında toplanan paralar hiçbir şekilde denetime tabi tutulmuyor. Aralarındaki bazı uyanıklar, sahte bir şirket kurup veterinerlerle anlaşma yaparak onlardan aldıkları sahte faturaları vergiden düşüyor.

Bu şekilde karapara aklandığına ilişkin ciddi kuşkular üzerine MASAK’a verilen dosyalar ve ilgili savcılıklara yapılan suç duyuruları da var. Bazıları hakkında şahsen ben de suç duyurusunda bulundum ve isimleriyle köşemde yazdım. Bunlardan birisi olan ve kendisini Paw Guards’ın kurucusu olarak tanıtan Erkin Erdoğdu, defalarca beni tehdit ettikten sonra geçen yaz tutuklandı.

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Ancak soruşturulması gereken çok sayıda kişi, dernek ve oluşum var. Herhalde bu alandaki sahtekârlığın boyutu yeterince büyük görülmüyor ya da bu dolandırıcılar saçlarına dolarları bigudi gibi sarıp video paylaşmadığı için fazla dikkat çekmiyor. Ama ne ilginçtir ki “Yardım göndermezseniz bu hayvanlar ölecek!” diye video paylaşanlar, vurgunu yapıp pahalı mekânlardan çıkmıyor ve lüks arabalarıyla geziyor.

Acıma duygusu sömürülen vatandaşlar ise bunları hiç sorgulamadan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na aykırı bir şekilde davrananlara para yağdırmaya devam ediyor. Hatta uyarılınca tepki gösteriyor, o kadar ki aralarında size inanmak istemediği için “Dolandırılma hakkımı kullanmak istiyorum” diyen bile var!

Sahtekârlığın sosyal medyada bu şekilde ortaya çıkması, kolay para kazanma heveslisi dolandırıcıların artması, toplumdaki çürümenin göstergesi elbette. Ama şunu da sormak gerek:

Bunca insan neden uyarıldığı halde dolandırıcılara inanıyor ve onların sosyal medya hesaplarını takip ederek onlara güç katıyor?

Dolandırılmak isteyene yapacak bir şey yok ama ahlaksızlığa masum hayvanların alet edilmesi ve bu ortam yüzünden hayvanlara gerçekten yardım etmek isteyenlere de güven duyulmaması söz konusu...

Sonuçta bu pisliğin bedelini hayvanlar canıyla ödüyor. Benim derdim para değil, can!