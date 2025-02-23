Acı gerçek raporlandı: ‘1111 belediyeden yalnızca 273’ünün barınağı var’

Yayınlanma: 23.02.2025 - 19:32

Güncelleme: 23.02.2025 - 19:32

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ve Yaşamdan Yana Derneği, 'Türkiye Geneli Belediye Hayvan Barınakları' raporunu yayımladı.

Belediye barınaklarında yer alan hayvanların güncel durumlarını ortaya koyan rapordaki ayrıntılar dikkat çekti.

'Türkiye Geneli Belediye Hayvan Barınakları' raporunda barınaklardaki yetersizlik dikkat çekti. Rapor sonucunda, Türkiye’de barınakların kapasitesinin 89 bin 451 olduğu, sokaklarda yaşayan hayvan sayısının ise 4 milyon olarak kaydedildiği ifade edildi.

Öte yandan en az 26 barınağın ruhsatının olmadığı, sadece 273 belediyenin barınağı olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de 1111 belediye arasında sadece 273 belediyenin barınağı mevcut. Barınakların toplam kapasitesinin 89 bin 451 olduğu belirtilen rapora göre, Türkiye'de sokakta 4 milyon köpek yaşıyor.

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin neleri, nasıl etkilediğinin gösterilmesi için kamuoyuyla paylaşılan raporda barınakların kapasiteleri, koşulları da ele alındı.

1408 belediyeye CİMER üzerinden yapılan başvurular sonucunda, 1111 belediyeden yanıt alınan raporda, en az 26 barınağın ruhsatsız olduğu belirtildi. 838 belediye ise barınaklarının olmadığı yönünde cevap verdi.