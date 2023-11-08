Acı haber geldi: Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu
Silivri'de yaşayan öğretmen Hasan Sezer, 3 Kasım Cuma günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp öğretmenin cenazesi, evinin yakınlarındaki derede bulundu. Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Silivri'de Gümüşyaka Merkez Mahallesi'nde evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı.
ACI HABER GELDİ
Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cenazesini dereden çıkardı.
Öğretmen Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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