Acı olay... Çamaşır toplayan çocuk çatıdan düştü!
İnegöl'de, çamaşırları topladığı 3 katlı binanın çatısından düşen 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada, saat 22.00 sıralarında acı bir olay yaşandı.
İddiaya göre, kuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan Zeynep Kübra Tokmak (14), dengesini kaybedip, zemine düşerek ağır yaralandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Acil serviste tedavi altına alınan Zeynep Kübra Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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