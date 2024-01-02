Ankara'da lise öğrencisi okulun 4. katından aşağı düştü!

Sincan'da bulunan bir lisede 4. kattan düşen 16 yaşındaki öğrencinin yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:12
Ankara'da lise öğrencisi okulun 4. katından aşağı düştü!
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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda lise 3. sınıf öğrencisi M.N.K. (16) 4. kattan düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Düşme sonucu yaralanan öğrenci, öğretmenlerinin çağırdığı ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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