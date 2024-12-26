Acı olay... Geçen yıl kaza yaptığı yerde hayatını kaybetti!

Kütahya'da ailesinin haber alamadığı 35 yaşındaki Yasin Bozbey, otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı'nda ölü bulundu. Bozbey'in geçen yıl da aynı bölgede kaza yaptığı öğrenildi.

Acı olay... Geçen yıl kaza yaptığı yerde hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 08:36

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Bahadır Yasin Bozbey (35), evinden dün öğle saatlerinde işe gitmek için kendisine ait 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ailesi, işe gitmediği anlaşılan Bozbey’den haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahadır Yasin Bozbey’in bulunması için çalışma başlattı. Fabrika işçisi arkadaşları da Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda araştırma yaparken, Porsuk Çayı’nda bir otomobil olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Porsuk Çayı’na düşerek ters dönen otomobilde Bahadır Yasin Bozbey’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kayıp olarak aranırken, saatler sonra yaptığı kazada öldüğü anlaşılan Bozbey’in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

AYNI BÖLGEDE BİR YIL ÖNCE KAZA YAPMIŞ

Öte yandan, Bozbey’in geçen yıl da aynı mevkide kaza yaptığı ve bu olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #İşçi #kaza #Kütahya #Porsuk Çayı

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