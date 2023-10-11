Acı olay... Domuz nöbeti tutarken yanlışlıkla oğlunu öldürdü!
Tokat'ta ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan Rıza Doğan, oğlu Abidin Doğan'ı vurdu. Rıza Doğan, ölen oğlunu yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
Tokat'ta Akyamaç köyünde dün acı bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Rıza Doğan (81) ve oğlu Abidin Doğan (50), köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı.
Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.
BABA GÖZALTINA ALINDI!
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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