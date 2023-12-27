Acı olay... Otomobilin çarptığı motokurye kurtarılamadı!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:54

İzmir çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Zeynep Demir idaresindeki 35 BTN 634 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Murat G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemini alırken, ağır yaralandığı belirlenen Demir sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan motokurye Zeynep Demir hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murat G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.