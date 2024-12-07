Acı olay... Şehit cenazesinden dönerken hayatını kaybetti
İzmir'de otomobilin takla attığı kazada sürücü Ali Karaağaç hayatını kaybetti, Yaşar Özeren ağır yaralandı. Karaağaç ile Özeren'nin, Seferihisar'da 16 gün önce, kendilerine ateş açılması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Mehmet Tozun'un cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Doğanbey-Ürkmez yolunda saat 21.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, Ali Karaağaç yönetimindeki otomobil seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil refüje çıkıp takla attı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Karaağaç'ın yaşamını yitirdiğini, yanında bulunan Yaşar Özeren'in ise ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalesi yapılan Özeren, ambulansa Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaağaç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
POLİS MEMURU DÜN ŞEHİT OLMUŞTU
Öte yandan Yaşar Özeren ve Ali Karaağaç'ın, Seferihisar ilçesinde 16 gün önce, gittikleri silahlı çatışma ihbarında kendilerine ateş açılması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Mehmet Tozun'un cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.
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