Bursa'da feci kaza... İşçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Orhangazi ilçesinde iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Bursa'da feci kaza... İşçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 08:40

Orhangazi-Bursa karayolu, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında saat 00.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Küçük Sanayi Sitesi'nden işçileri alan Memduh K. (55) yönetimindeki 16 S 7620 plakalı işçi servisi, kavşakta, Orhangazi istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Hüseyin S. (53) yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. İki araç da refüje savrulurken, 16 S 7620 plakalı işçi servisi devrildi.

Kazada, sürücüler ile servislerdeki Hüseyin G. (43), Bülent K. (49), Nursel U. (49), Bekir G. (60), Zekeriya A. (47), Bahar D. (40), Figen A. (37), Ömer E. (31), Özkan B. (39), Emirhan E. (31), Kamil D. (25), Hilal P. (24), Birgül İ. (42), Serpil Y. (39), İbrahim T. (38), Fatih B. (23), Batuhan Ö. (25) ve Ahmet S. (40), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, 6’sı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Memduh K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.


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