Acı olay... Sınıfta kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:22

Kırıkkale’de, Şehit Erdem Mut Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Cihat Çolak (52), sınıfta ders sırasında kalp krizi geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Cihat Çolak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.