Acı olay... Sınıfta kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı!
Kırıkkale’de sınıfta ders verdiği sırada kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Cihat Çolak adlı Türkçe öğretmeni, hayatını kaybetti.
Kırıkkale’de, Şehit Erdem Mut Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Cihat Çolak (52), sınıfta ders sırasında kalp krizi geçirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ardahan nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Cihat Çolak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- DEVA’lının saadet zinciri
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- CHP'li Yücel'den 'ortak bildiri' tepkisi
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı