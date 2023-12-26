Acı olay... Sınıfta kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı!

Kırıkkale’de sınıfta ders verdiği sırada kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Cihat Çolak adlı Türkçe öğretmeni, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:09
Acı olay... Sınıfta kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı!
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Kırıkkale’de, Şehit Erdem Mut Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Cihat Çolak (52), sınıfta ders sırasında kalp krizi geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Cihat Çolak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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