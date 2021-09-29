Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izni, 2 ay uzatıldı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Covid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Canlı yayında ortalık karıştı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
- Taşlar yerine oturuyor...
- Son anket: Yüzde 66,8'in korkusu aynı!