HDP'li Kaçmaz: "Cezaevlerinde yeniden açık görüş hakkı tanınmalı"

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:06

Kaçmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, özellikle son zamanlarda hapishanelerin "hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı mekanlar haline dönüştüğünü" öne sürdü.

Tutukluların en temel ihtiyaçlarının yöneticiler tarafından kabul görmediğini iddia eden Kaçmaz, "devam eden hak ihlallerine karşı" mahkumların 223 gündür açlık grevlerini devam ettirdiklerini söyledi. Kaçmaz, "Maruz kalınan insanlık onuruna aykırı uygulamalara karşı açlık grevine giren mahkumlar, disiplin cezalarına muhatap olmaktadır." dedi.

Denetimli serbestlik için başvuru yapanların tahliyelerinin "keyfi raporlarla" engellendiğini savunan Kaçmaz, "Cezaevi yöneticileri, bugünkü iktidarın hukuksuz, pervasız davranışlarına kanıp hukuk dışına çıkmamalı." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle açık görüşlerin yasaklandığını ve bu uygulamanın halen sürdüğünü belirten Kaçmaz, bu durumun tutuklu ve hükümlüler ile yakınlarının mağduriyetine neden olduğunu söyledi. Kaçmaz, "Normalleşmeyle birlikte cezaevlerinde yeniden açık görüş hakkı tanınmalıdır." ifadesini kullandı.