Açık ve kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı mı? Salgında yeni dönem

03 Mart 2022 Perşembe, 10:26

Son yüzyılın en ölümcül küresel felaketi olan covid-19 salgınından korunmak için ilk günlerden tibaren yurt genelinde açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Pandemide iki yılı aşkın bir zaman geçerken; aşılamanın artması, toplumsal bağışın yükselmesi, ölüm oranının düşmesi bir nebze olsun uzmanları sevindirdi. Dünya genelinde de koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesine Türkiye de ayak uydurdu.

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Bilim Kurulu'nun 2 Mart 2022 Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Yurt genelinde 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Bakan Koca, şunları söyledi: "Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. İki yıllık mücadelede şimdi sıra salgını toplumumuzun hakim unsuru olmaktan çıkarma. Bazı serbestliklerle morallerimizi yenilemekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bakanlık olarak aldığımız kararlar şöyle:

* Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

* Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak artık şart değil.

* Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

* Hastalık olmayan belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

* Okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılacaktır. Sadece pozitif çıkan öğrenci izole edilecektir.

AÇIK VE KAPALI ALANDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yeni dönemde açık alanda maske takmaya gerek olmadığını, kapalı alanlarda ise havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske şartı olmayacağını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir kişi salgın bitti ya da bitmedi dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut gerçek budur. Salgını gündemin ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız. Salgın ile kısıtlamalar ile mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma yoluna geçmeliyiz.

Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeleri gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimiz ve kronik hastalarla birlikteyken maske hayatımızda olmalıdır" dedi.

HES KODU SORGULAMA KALKTI MI?

Bilim Kurulu'nda alınan karara göre, 3 Mart 2022 tarihinden itibaren herhangi bir kapalı alana girişte HES koduna bakılmamasına gerek olmayacak. Karantina takibi ve salgının yoğunluğu için Hayat Eve Sığar uygulaması kullanılmaya devam edilecek.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR MU?

Toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğuyla ilgili de bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz" ifadelerini kullandı.