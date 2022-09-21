'Acil durum sinyali' feci kazayı ortaya çıkardı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde acil durum sistemi (SOS) sinyali alınan cip, ekipler tarafından 300 metrelik uçurumda bulundu. Kazada, cipin sürücüsü Maruf Zenbil’in (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:11
'Acil durum sinyali' feci kazayı ortaya çıkardı
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Vakfıkebir ilçesinin Ballı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen cipten, kaza anında otomatik olarak acil durum sistemi sinyali alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, harekete geçti. 'GPS' aracılığıyla cipin yeri belirlendi.

300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMIŞ

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, takla atarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edilen cipin sürücüsü Maruf Zenbil’in hayatını kaybettiğini saptadı. Hurdaya dönen araç çekiciyle çıkarıldı.

Zenbil’in cansız bedeni ise savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna konuldu.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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