Açılışını Erdoğan yapıyordu: Protokol ve davetlilerin üzerine harç sıçradı
Aralarında İzmir’in de bulunduğu 5 ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni”ni gerçekleştirdi. İzmir'deki programda protokolün ve davetlilerin üzerine harç sıçraması paniğe neden oldu.
İzmir'de gerçekleşen bir tören, yaşanan bir olay sebebiyle bir anda panik anlarına sahne oldu. Törende protokol ve davetlilerin üzerine, vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında yaşanan sorun sonucu, harç sıçradı.
AÇILIŞI ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRİYORDU
19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" programı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlendi. 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma töreninde, İzmir’in de aralarında bulunduğu 5 ayrı ile video konferans yöntemiyle bağlanıldı.
Programa; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz, davetliler ve yurttaşlar katıldı.
HARÇ TÖREN ALANINA PÜSKÜRDÜ
Konak ilçesinin Güney Mahallesi’nde düzenlenen temel atma töreni başlamadan kısa bir süre önce vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında sorun yaşandı. Borudan sıçrayan ıslak harç, sahne ve sandalyelerin bulunduğu alana sıçradı.
Harcın tören alanına püskürmesi ile birlikte panik yaşanırken, protokol ve davetlilerin üzerine harç döküldü. Davetlilerin kıyafetlerinin üzerindeki harç kalıntılarını silme çabaları görüntülere yansıdı.
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