Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar... TV8 halka arz olacak!

15.11.2025 10:02:00
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz sürecini başlatmak üzere SPK’ye resmi başvuruda bulundu.

TV8 TV Yayıncılık A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurusuna göre; Yönetim Kurulu, şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesine karar verdiğini, bu doğrultuda gerekli başvuruların yapıldığını aktardı.

 

KAP'a yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Halka arz, Şirketin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası’ndan, 21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması ve Şirket pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.’nin Şirketin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecek.

Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname’nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruldu. Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

 

 

 

