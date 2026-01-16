ADA’nın 21. buluşması Çağlayan’da yapıldı: 'Dünyanın en büyük salonunu da yapsanız, adil yargılama olmadan her yer dar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla 19 Mart’ta başlatılan operasyonlarda tutuklanan isimlerin yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), haftalık buluşmalarının 21’incisini Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını, 300 günü aşkın süredir Silivri’de tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dilek Kaya İmamoğlu okudu.

Kürsüye koyduğu Themis heykeli önünde konuşan İmamoğlu, adaletin evrensel ilkelerinden uzaklaşıldığını vurgulayarak, “Avrupa’nın değil, dünyanın en büyük mahkeme salonunu da inşa etseniz, adil bir yargılama yürütmedikçe her yer size dar gelecek. Milletin vicdanı saraylara sığmaz” dedi.

“TUTUKSUZ YARGILAMA” TALEBİ DİLE GETİRİLDİ

“Biz ayrıcalık istemiyoruz” diyen İmamoğlu, taleplerini “tarafsız ve tutuksuz yargılama, masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının korunması, duruşmaların canlı yayınlanması ve doğal hâkim ilkesine uyulması” başlıklarıyla sıraladı.

MURAT ÇALIK VE TAYFUN KAHRAMAN VURGUSU

Tutuklu yargılamanın istisna olmaktan çıkıp norm haline geldiğini belirten İmamoğlu, sağlık sorunları bulunan kişilerin dahi cezaevinde tutulmasının “işkence boyutuna ulaştığını” söyledi; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Tayfun Kahraman’ın durumuna dikkat çekti.

MEHMET PEHLİVAN’IN MEKTUBU OKUNDU

Açıklamada, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Çorlu’dan gönderdiği mektup da okundu. Pehlivan, tutukluluğun yalnızca bireyin değil, ailelerin ve çocukların hayatını da yarım bıraktığını vurgulayarak, savunma görevini yaptığı için cezaevinde bulunduğunu ifade etti; gizli tanık ve itirafçı beyanlarının somut delillerin önüne geçirilmesine tepki gösterdi.

KABOĞLU’NDAN ÇAĞRI

Buluşmaya katılan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise “Hukuk hakkı bütün yurttaşlarındır” diyerek, yargının siyasallaştırılmasına karşı duracaklarını söyledi. Kaboğlu, tutukluluk itirazlarının Anayasa’ya uygun biçimde, duruşmalı ve avukat huzurunda incelenmesi çağrısında bulundu.