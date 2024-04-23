Ada Nur Uzuner'in öldürülmesine ilişkin yeni gelişme: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:07

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:07

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi'nde 20 Nisan Cumartesi günü saat 02.00'de meydana gelen olayda S.U. adlı genç kızın kaçırılmasının ardından iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olay sırasında yanında 3 yaşında çocuğu bulunan 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, aralarında Ada Nur Uzuner'in ölümüne neden olan silahı ateşlediği tespit edilen “Azad" lakaplı Gaffur Engiz'in de aralarında bulunduğu ikisi kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerle birlikte iki adet silah ele geçirildiği belirtildi. Poliste ifade veren şüpheliler Gaffur Engiz'in evinde oturduğu sırada dışardan gürültüler duyunca dışarı çıktığını, kendisini korumak amacıyla rastgele ateş ettiğini söylediği, karşı taraftan da kendisine doğru ateş edildiğini iddia ettiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.