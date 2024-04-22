Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma

Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:22

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:51

Merkez Mahallesi, Silahtarağa Caddesi'nde 4 kişinin bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna geldi. 4 kişiden 3'ü otomobilden indi. O sırada caddede ilerleyen motosikletli 2 şüpheli otomobilden inenlere ateş etti. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin motosikletli iki şüpheliye karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Bu sırada kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonunun yakınlarında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildekilerin motosikletli şüphelilerden kaçma ve silahla karşılık verme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.