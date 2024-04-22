Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma

Eyüpsultan'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:22
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Merkez Mahallesi, Silahtarağa Caddesi'nde 4 kişinin bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna geldi. 4 kişiden 3'ü otomobilden indi. O sırada caddede ilerleyen motosikletli 2 şüpheli otomobilden inenlere ateş etti. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin motosikletli iki şüpheliye karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Bu sırada kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonunun yakınlarında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildekilerin motosikletli şüphelilerden kaçma ve silahla karşılık verme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


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