Uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Maltepe'de uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:16
Uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve silah bulundurulduğu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, F.S, Z.A. ve C.B. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, otomatik silah, 3 ruhsatsız tabanca, 39 gerdel kapağı, 17 namlu, 2 yiv set açmaya yarayan makine, 4 nişangah aparatı, Ak-47 fişeği, 64 fişek, 2 hassas terazi, silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme, 3 cep telefonu ile 26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada F.S.T'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Z.A. serbest bırakılırken, C.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.


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