Güne silah sesleri ile uyandılar: Polis, kaçan şahısları arıyor

Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:12

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:14

Bursa Orhangazi’de meydanda Horhor Caddesi kavşağında saat 05.30 civarlarında, Tozkoparan Caddesi girişine gelerek park eden bir otomobile karşı köşede park halindeki bir başka otomobilden inen şahıs silahla ateş etti.

ARAÇLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı saldırı sonrasında her iki araç da olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan mermiler ise bölgedeki bir kafe ile yanında bulunan ayakkabı dükkanına isabet etti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri mermi isabet eden iki işyerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak olay yerinden kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı.