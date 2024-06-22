Ada sakinlerinin otobüs tepkisi sürüyor

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:03

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Adalar’da elektrikli araçların kullanılmasına karar verildi. Öte yandan ada sakinleri de Adalar’ın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vereceği gerekçesiyle minibüslerin kaldırılmasını istiyor.

Adalılar, ‘azmanbüs’ şeklinde adlandırdığı İETT‘nin Adalar‘da toplu taşıma için kullanımını başlattığı minibüsleri çekilene kadar eylemlerini sürdüreceğini belirtti.