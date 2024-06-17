Adalar iskelesinde bayram yoğunluğu

Yayınlanma: 17.06.2024 - 13:52

Güncelleme: 17.06.2024 - 14:16

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren kimi vatandaş sahillere kimisi ise turistik mekanları gitmeyi tercih etti.

Bazı yurttaşlar ise bayramın ikinci günü Adalar’a gitmek için iskelelerin yolunu tuttu. Kabataş İskelesi’ne gelen İstanbullular vapura binmek için uzun kuyruklarda bekledi.

Bayramda Adalar’a gezmeye gittiğini söyleyen Ahmet Karakuş, “Çok kalabalık Adalar nasıl kalabalıktır kim bilir. Gidebilirsem Adalar’a gideceğim. Gidip gezmeyi düşünüyorum. Herkese mutlu bayramlar diliyorum” diye konuştu.

"YİNE DE GİDİYORUZ"

Evlilik yıl dönümümü kutlamak için Adalar’a gittiklerini söyleyen Kadir Gürkan, “Büyükada’ya gidiyoruz 2 günlük tatil için. Bu kadar kalabalık olacağını aslında tahmin ediyorduk ama yine de gidiyoruz. Eşimle gidiyoruz evlilik yıl dönümümüz. Herkese iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.