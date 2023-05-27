Adalet arayışının 28. yılı... Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.05.2023 - 13:45

Güncelleme: 27.05.2023 - 13:47

Gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek arayanlardan oluşan Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.

"KARANFİLLERİMİZLE BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINDIK"

'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 yıldır gözaltında kaybedilen yakınlarımızı arıyor, bellek mekanımız olan Galatasaray Meydanı’nda buluşuyoruz. #GalatasarayMeydanı28yıl’da karanfillerimizle bir kez daha gözaltına alındık. #CumartesiAnneleri948Hafta"

28 yıldır gözaltında kaybedilen yakınlarımızı arıyor, bellek mekanımız olan Galatasaray Meydanı’nda buluşuyoruz. #GalatasarayMeydanı28yıl’da karanfillerimizle bir kez daha gözaltına alındık. #CumartesiAnneleri948Hafta pic.twitter.com/HuvcKQM0qs — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 27, 2023

AYM KARARI YOK SAYILIYOR!

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.