Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bahçeli arasındaki polemik tekrar gündemde
Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ'ın atanması Resmi Gazete'de yayımlandı. Bozdağ'ın atanmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemik tekrardan sosyal medyada gündem oldu.
Adalet Bakanı olarak göreve başlayan Bekir Bozdağ ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki 'Andımız' polemiği tekrardan gündeme geldi.
Danıştay’ın 2018’de Andımız’ı kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal edilen kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP’li Bekir Bozdağ arasında tartışma çıkmıştı.
Bahçeli'nin Danıştay kararını desteklerken iktidara tepki gösterdiği tweetler de ortaya çıktı.
Bahçeli, “Andımızdan rahatsız olmaya, Andımızı hırpalamaya ve yaftalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli, açıklamalarından Bekir Bozdağ'ı sert bir dille eleştirmişti.
"SAYIN BEKİR BOZDAĞ DANIŞTAY KARARINA ÇOK BOZULMUŞ"
"Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK’lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin. Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın"
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