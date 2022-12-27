Adalet Bakanı Bozdağ'ın Avar'la ilgili af iddiasına aileden yanıt: 'Kafa karıştırma çabaları'

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ilerlemiş yaşına rağmen 28 Şubat davasından tutuklu bulunduğu sırada yaşamını yitiren Emekli Korgeneral Vural Avar’la ilgili katıldığı bir televizyon programında "Sayın Cumhurbaşkanımız, Vural Avar ile ilgili özel af yetkisini kullanmak istedi, hemen işlemleri başlattık, işlemler sürdürürken rahmete kavuştu" dedi.

Bu iddiayı Cumhuriyet'e yanıtlayan Avar'ın yeğeni Sinan Avar, "Gerçek dışı söylemlerle kamuoyunun kafasını karıştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

İddianamesi FETÖ tutuklusu savcı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında sağlık sorunlarına rağmen Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada geçen hafta yaşamını yitiren Emekli Korgeneral Vural Avar’ın uğradığı hukuksuzluklar gündemdeki yerini koruyor.

Vural Avar

İki gün önce katıldığı televizyon programında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Vural Avar ile ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi. Rahmetli oluşundan çok az bir süre önce müracaat oldu. Hemen işlemleri başlattık, işlemler sürerken rahmete kavuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bundan üç ay önce talimat verdi. Görevli arkadaşlarımız kendilerine ilettiler bunu” ifadelerini kullandı.

“BİZ SUÇLU DEĞİLİZ Kİ”

İddiaya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Vural Avar’ın yeğeni Sinan Avar, “Bakanı zan altında bırakmamak için onu yanlış yönlendirdiklerini düşünmek istiyorum” diyerek anlatılanların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Komutanların tutukluluğunun başında ortak bir kararla kendilerine teklif edilebilecek olası bir af teklifini asla kabul etmeyeceklerini, hakları olan beraat ile ancak çıkacaklarını avukatlarına ve onlar aracılığıyla da ilgili yerlere ilettiğini açıklayan Avar, “Buna rağmen yer yer doğrudan ya da dolaylı af teklifinin iletildiğini” belirtti.

Bakanlık aracılığıyla cezaevi yetkilileri üzerinden Avar ile birlikte Sincan Cezaevinde bulunan diğer tutuklular emekli Korgeneral Hakkı Kılınç (82), emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (81), emekli Korgeneral Yıldırım Türker (81), emekli Tümgeneral C. Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’a (76) böyle bir teklif iletildiğini ancak beşinin de bu teklifi reddettiğinin altını çizen Avar, “Amcam, ‘Biz suçlu değiliz ki af isteyelim. Beraat kararıyla alnımızın akıyla buradan çıkacağız’ yanıtı verdi” dedi.

KONUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTME ÇABASI

Kendilerinin, asla af talebinde bulunmadıklarını, Vural Avar’ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine sağlık nedeniyle tahliye edilmesini istediğini söyleyen Sinan Avar, Bakan’ın bu konudaki ‘işlemler yetişmedi’ iddiasına da tepki göstererek, “Amcamın sağlık durumuyla ilgili verilen ‘cezaevinde kalabilir’ raporu ortada. Bakan hangi süreçten bahsediyor? Bu tarz çelişkili açıklamalarla kafaları karıştırmak ve bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

DAVANIN VARLIĞI BİLE GAFLET

28 Şubat dava sürecinin varlığının bile gaflet olduğuna değinen Avar, sözlerini ‘Bir FETÖ’cü savcının sözleri dikkate alınarak hüküm veriliyor. Akıl alır gibi değil. Davanın hukuksuzluğu çeşitli kişi ve kurumlarca kanıtlandığı halde siyasi çıkarlar doğrultusunda kurgulanan davada amcam ve komutanlar bedel ödüyor” diyerek tamamladı.