Adalet Bakanı Tunç tek tek yanıtladı: İmralı’dan mesaj videolu mu gelecek?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:02

Güncelleme: 20.02.2025 - 19:02

Adalet Bakanı Tunç, TGRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili başlattığı konuşması oldu. Amaç bu ülkeyi terörden temizlemek. Sayın Bahçeli'nin amacı da buna yönelik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu söylemlere destek vermiş olması önemli. Bu süreç içinde DEM Parti'nin İmralı ile görüşme talepleri sağlandı. İki kez görüşme yapıldı. Üçüncü bir talep henüz söz konusu değil. Olursa elbette değerlendirilecektir."

ÖCALAN’IN MESAJI VİDEOLU MU OLACAK?

İmralı'dan videolu mesaj gönderileceği şeklinde iddiaların hatırlatılması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle konuştu:

"Mevzuatımızda bir hükümlünün video ile kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz, ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyoruz. Büyük kayıplarımız oldu, binlerce şehit verdik. Terörün sonlandırılmasına odaklandığımız bir dönemi başlatalım istiyoruz. İç cephemizi kuvvetlendirmemiz lazım. Şehit ailelerimizi incitecek herhangi bir tutum içinde de olamayız. Terör elebaşısı bir açıklama yapacaksa bu açıklama terör örgütüne yönelik ve silah bırakmaya yönelik olacak. Terör örgütü kendini fesheder, silah bırakırsa Türkiye, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmış olur. Burada herhangi bir pazarlık, al-ver süreci söz konusu olamaz."

TÜSİAD YORUMU: SUÇ TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ BELİRLENECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik soruşturmaya ilişkin, "Bu iddiayı soruşturan yargı makamı, bunun suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek." dedi.

Söz konusu soruşturmanın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısındaki konuşmasından önce başlatıldığını söyleyen Tunç "Sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Tabii bunu ifade ederken özellikle devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verir, sıralamalar yaparsanız o zaman yargıya müdahale olarak algılanabilecek hususlar olur" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, TÜSİAD açıklamalarının Türkiye'de hukuk güvenliğine yönelik eleştiriler içerdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 'Bugünkü yönetimin Haçlı Seferleri'nden daha fazla bu ülkeye zarar verdiğini' söylediğinizde ve buna benzer 'Sayın Cumhurbaşkanı casusları Türkiye'ye sokmuştur' dediğinizde, bunlar bir iddia neticede. Bu iddiayı soruşturan yargı makamı, bunun suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek."