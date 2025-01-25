Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e telefon yanıtı: 'Bilerek açmadım'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 22:27

Güncelleme: 25.01.2025 - 22:30

Bolu'daki facia hakkında bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından 'korsan rapor' olarak ifade edilmesine tepki gösteren Özgür Özel, "O rapor senin değil milletin raporu" ifadelerini kullanmış ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u aradığını ancak Tunç'un telefonuna çıkmadığını açıklamıştı.

Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Özel'in telefonunu bilerek açmadığını belirtti.

"DEZENFORMASYONA KIZDIM"

TV100'e konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuşan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Özgür Bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım. 78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm.

Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Öncesinde arayıp 'Nedir gerçek' diye sorması varken bunu yapmayarak gerçek niyetini aslında gösteriyor."