Adalet Bakanı Tunç'tan flaş 'kayyum' açıklaması: 'İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var'

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Tunç, "Hakkari Belediye Başkanı belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı yerine vali görevlendirildi. Seçilmeye engel sabıkası yok ama hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığının görevden alma yetkisi var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:50
Adalet Bakanı Tunç'tan flaş 'kayyum' açıklaması: 'İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var'
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın hukuksuzca görevden alınıp yerine kayyum atanması hakkında Kabine sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, "Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GÖREVDEN ALMA YETKİSİ VAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Anayasanın ilgili maddesi belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı, yerine vali görevlendirildi.

Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. İçişleri Bakanlığı da uygun gördü.


kayyum haberleri hakkari haberleri

İlgili Haberler

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasına avukatlardan tepki: Hakkari halkının iradesine darbe

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasına avukatlardan tepki: Hakkari halkının iradesine darbe
Hakkari'de 'kayyum' protestolarına polis müdahale etti

Hakkari'de 'kayyum' protestolarına polis müdahale etti
AKP içinde 'kayyum' rahatsızlığı! Diyarbakır milletvekilinden dikkat çeken çıkış: 'Emin ol ki hepimiz...'

AKP içinde 'kayyum' rahatsızlığı! Diyarbakır milletvekilinden dikkat çeken çıkış: 'Emin ol ki hepimiz...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler