Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Engin Polat' açıklaması

Yayınlanma: 07.09.2024 - 18:32

Güncelleme: 07.09.2024 - 18:33

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargıya yönelik söylediği sözleri desteklemesine tepki gösterdi.

"Bırakın yargı bağımsız bir şekilde görevini yapsın" diyen Bakan Tunç, "Bunlar geçmişte arka bahçeleri yaptıkları eski Türkiye'nin manzarası. Kimse yargıya parmak sallayamaz" dedi.

"YARGI MENSUPLARIMIZA GÜVENELİM"

Engin Polat'ın tahliyesi hakkında konuşan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Dışarıdan dosyadaki delilleri bizim değerlendirmemiz söz konusu olamaz. Yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Yargı mensuplarımıza güvenelim."

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİN TÖRENİ

'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sloganları atan teğmenler hakkında da konuşan Tunç, "Kanunen yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti. Kanunen yapılmış yeminden sonra kanundan kaldırılanın yapılması tabii ki de soruşturuluyor. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.