Adalet Bakanı’nın ‘para cezası’ açıklamasını hukukçular değerlendirdi: ‘Olağan dışı’

Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a 27 bin 300 lira para cezası verilmesiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasını hukukçular değerlendirdi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:01
Adalet Bakanı’nın ‘para cezası’ açıklamasını hukukçular değerlendirdi: ‘Olağan dışı’
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Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a 27 bin 300 lira para cezası verilmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Taksirle işlenen bir suç. Diğer yandan şikayetçinin de vazgeçmiş olması nedeniyle böyle bir sonuç çıktı ortaya” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet, Bakan Tunç'un açıklamasını hukukçulara sordu. 

Kararı ve bakanın açıklamasını yorumlayan huklukçular, verilen 2 buçuk yıl hapis cezasının para cezasına çevrilmesinin olağan dışı olduğunu kaydederek, genelde bir yıl ve altındaki cezaların paraya çevrildiğini ya da ertelendiğini, bir yıl ve üstündeki cezalarda ise bu durumla karşılaşmadıklarını belirttiler. 

Sanığın, bir gün bile hapis yatmadığını belirten hukukçulardan biri, "Ben olsaydım paraya çevrilmezdi" ifadelerini kullandı.

Hukukçuların bu yorumu ise akıllara "Siyasi nüfuz" tartışmalarını getirdi.


Somali Yunus Emre Göçer Yılmaz Tunç

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